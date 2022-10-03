Futbolu bırakıyor mu? Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için bomba iddia
Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde 5 futbolcuyu kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yapmıştı. Sarı - kırmızılıların imza attırdığı isimler arasında en dikkat çekeni PSG'den kiralanan Mauro Icardi olmuştu. Transferinin ardından Galatasaray formasıyla bir lig bir de hazırlık maçına çıkan Arjantinli yıldız, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
'MAURO ICARDI FUTBOLU BIRAKIYOR'
TAKİBİ BIRAKMIŞLARDI
Wanda Nara ile ortak olarak ayrılık kararı alan Mauro Icardi, aynı zamanda menajeri olan eşiyle sosyal ağlardan birbirlerini takip etmeyi bırakmışlardı.
ÜLKESİNDEN FLAŞ İDDİA
Nara ile barışmak isteyen ve bunun için Arjantin'e giden Mauro Icardi için ülkesinden flaş bir iddia geldi.
'FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR'
Red Boing'in haberine göre; 29 yaşındaki oyuncu, kendisini futbola verememesi ve Wanda Nara ile gözlerden uzak bir hayat sürmek için ani bir kararla futbolu bırakmayı düşünüyor.