Galatasaray Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde top koşturan ismin peşinde
Ara transfer dönemine yaklaşırken çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Acun Ilıcalı'nın Milli yıldızına gözünü dikti.
Galatasaray ara transferde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yaptığı Hull City'de oynayan ismin peşinde.
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Fanatik'te yer alan habere göre Antalyapor'da gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik, Galatasaray'ın transfer listesindeki yerini koruyor.
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Sarı-kırmızılı kulüpte Doğukan'ın transferi için gelecek sezon değil, ocak ayı hedefleniyor.
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Doğukan transferinde Galatasaray'ın, Hull City'den talep edilecek bir oyuncuyu takasta gönderme ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında.
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