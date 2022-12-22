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Galatasaray Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde top koşturan ismin peşinde

Ara transfer dönemine yaklaşırken çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Acun Ilıcalı'nın Milli yıldızına gözünü dikti.

Galatasaray Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde top koşturan ismin peşinde - Resim: 1

Galatasaray ara transferde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yaptığı Hull City'de oynayan ismin peşinde.

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Galatasaray Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde top koşturan ismin peşinde - Resim: 2

Fanatik'te yer alan habere göre Antalyapor'da gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik, Galatasaray'ın transfer listesindeki yerini koruyor. 

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Galatasaray Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde top koşturan ismin peşinde - Resim: 3

Sarı-kırmızılı kulüpte Doğukan'ın transferi için gelecek sezon değil, ocak ayı hedefleniyor.

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Galatasaray Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde top koşturan ismin peşinde - Resim: 4

Doğukan transferinde Galatasaray'ın, Hull City'den talep edilecek bir oyuncuyu takasta gönderme ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında.

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