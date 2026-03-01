Galatasaray, Alanyaspor'u devirdi! Evinde yenilgiyi unuttu

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Galatasaray, evinde Corendon Alanyaspor’u konuk etti. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Galatasaray, ilk yarım saatlik bölümde pozisyon üretmekte zorlandı. Ardından daha dengeli bir oyun sergileyen Galatasaray, 45+2’nci dakikada Sacha Boey’in ayağından bulduğu golle devreye önde girdi: 1-0. İkinci yarının başında Alanyaspor, 49’uncu dakikada Steve Mounie’nin kafa golüyle beraberliği sağladı: 1-1. Galatasaray, 58’inci dakikada Lucas Torreira ile tekrar öne geçerken, 83’üncü dakikada ise Victor Osimhen’in golüyle farkı 2’ye çıkardı: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-1’lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, 58 puana ulaştı ve Süper Lig’deki iç saha yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı.