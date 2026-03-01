Galatasaray, Alanyaspor'u devirdi! Evinde yenilgiyi unuttu
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki iç saha yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı.
Süper Lig’in 24’üncü haftasında Galatasaray, evinde Corendon Alanyaspor’u konuk etti. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Galatasaray, ilk yarım saatlik bölümde pozisyon üretmekte zorlandı. Ardından daha dengeli bir oyun sergileyen Galatasaray, 45+2’nci dakikada Sacha Boey’in ayağından bulduğu golle devreye önde girdi: 1-0. İkinci yarının başında Alanyaspor, 49’uncu dakikada Steve Mounie’nin kafa golüyle beraberliği sağladı: 1-1. Galatasaray, 58’inci dakikada Lucas Torreira ile tekrar öne geçerken, 83’üncü dakikada ise Victor Osimhen’in golüyle farkı 2’ye çıkardı: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-1’lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, 58 puana ulaştı ve Süper Lig’deki iç saha yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı.
İÇ SAHADA YENİLMEYİ UNUTTU
Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçıyla birlikte Süper Lig’deki iç saha yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı. Ligde son iç saha yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs’ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0’lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından çıktığı 31 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte Galatasaray, RAMS Park’ta oynadığı 31 maçın 25’ini kazanırken, 6 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.
Öte yandan Galatasaray, bu sezon iç sahada oynadığı 13 maçın 10’unda 3 veya üzeri goller atarken, yalnızca Beşiktaş, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarında bu sayılara ulaşamadı.
SÜPER LİG’DE ALANYASPOR’A KARŞI 7 MAÇLIK SERİ
Galatasaray, Süper Lig’de Corendon Alanyaspor’a karşı oynadığı son 7 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibi karşısındaki son yenilgisini 2021-2022 sezonunda, 19 Eylül’de iç sahada oynanan karşılaşmada 1-0’lık skorla aldı. Bu mağlubiyetin ardından Alanyaspor ile 9 kez karşılaşan Galatasaray, ilk 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, sonrasında oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanarak rakibine karşı 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
SACHA BOEY 2 YILI AŞKIN ARADAN SONRA SÜPER LİG’DE GOL ATTI
Galatasaray’ın 25 yaşındaki Fransız sağ beki Sacha Boey, 2 yılı aşkın aradan sonra Süper Lig’de gol sevinci yaşadı. Devre arasında Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’ten kiralık olarak kadroya dahil edilen Boey, sarı-kırmızılı formayla 6’ncı maçına Corendon Alanyaspor mücadelesiyle birlikte çıktı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Sacha Boey, 45+2’nci dakikada fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı formayla bu sezon 2’nci golüne imza attı. İlk golünü UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçındaki Juventus mücadelesinde atan Fransız sağ bek, Süper Lig’de yaklaşık 2,5 yıl sonra gol sevinci yaşamış oldu. Sacha Boey, Süper Lig’de son olarak 2023-2024 sezonunda, Galatasaray forması giydiği dönemde 8 Aralık’taki Adana Demirspor mücadelesinde fileleri havalandırmıştı.