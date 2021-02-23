Galatasaray aradığı yıldızı Bayern Münih'te buldu
Galatasaray bu sezon devre arasında yaptığı Mostafa Mohamed, Fernandes, Onyekuru ve Yedlin hamleleri ile nokta atış yaparken, gelecek sezonun planına şimdiden başladı.
Galatasaray bu sezon devre arasında yaptığı Mostafa Mohamed, Fernandes, Onyekuru ve Yedlin hamleleri ile nokta atış yaparken, gelecek sezonun planına şimdiden başladı.
TRANSFERE HIZ VERDİ
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in gündemine ilk olarak orta saha bölgesini aldığı öğrenilirken tecrübeli hocanın arayışlarına hız verdiği iddia edildi.
TAYLAN'A AVRUPA'DAN TALİP
Galatasaray'da göstermiş olduğu performans ile sezona damga vuran isimlerin başında gelen Taylan Antalyalı'ya hem İtalya'dan hem de Avrupa'dan talipler olması camiada 'Acaba mı?' seslerini yükseltti. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon sıkıntı yaşamak istemediği için o bölgeye takviye konusunda hızlandı.