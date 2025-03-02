Galatasaray deplasmanda 2 puan bıraktı

İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf Kasımpaşa oldu. Ev sahibi ekip, 52’nci dakikada Ben Ouannes ve 61’inci dakikada Brekalo’nun golleriyle öne geçti: 2-1. Gollerin ardından Galatasaray oyunda dengeyi sağlarken, 69’uncu dakikada Sanchez’in golüyle skora eşitlik geldi. 71’inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen takımını 3-2 öne geçirdi. Kasımpaşa bu gole 85’inci dakikada Hajradinovic’in penaltıdan kaydettiği golle cevap verdi: 3-3. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.