Galatasaray deplasmanda 2 puan bıraktı
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı.
Süper Lig’in 26’ncı haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa’nın konuğu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Murat Ergin Gözütok üstlendi.
Mücadele yüksek tempoda başlarken, iki ekibin de rakip kalede etkili olduğu anlar yaşandı. Ev sahibi Kasımpaşa ilk yarıda birçok gol pozisyonuna girerken; Brekalo, Fall, Winck ve da Costa Muslera’yı geçemedi. Galatasaray ise 11’inci dakikada Osimhen’in penaltısıyla öne geçti ve ilk yarı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf Kasımpaşa oldu. Ev sahibi ekip, 52’nci dakikada Ben Ouannes ve 61’inci dakikada Brekalo’nun golleriyle öne geçti: 2-1. Gollerin ardından Galatasaray oyunda dengeyi sağlarken, 69’uncu dakikada Sanchez’in golüyle skora eşitlik geldi. 71’inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen takımını 3-2 öne geçirdi. Kasımpaşa bu gole 85’inci dakikada Hajradinovic’in penaltıdan kaydettiği golle cevap verdi: 3-3. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.