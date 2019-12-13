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  3. 13 Aralık 2019 11:10

Galatasaray eski yıldızını geri getirecek

Galatasaray devre arası transfer döneminde eski yıldızını geri getiriyor. Forvet bölgesine yapılan transferlerden verim alamayan Terim, eski öğrencisini istedi. Sarı kırmızılı takıma yeniden dönmeye bakan sıcak bakan genç oyuncu, ocak a

Galatasaray eski yıldızını geri getirecek

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'dan ara transfer dönemi öncesi ilk hamle geldi.

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Galatasaray eski yıldızını geri getirecek

Sarı-kırmızılılarda 3 kulvarda üst üste alınan başarısız sonuçlar ocak ayında transferi mecbur kılmıştı.

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Galatasaray eski yıldızını geri getirecek

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçından sonra yaptığı açıklamasında transfer döneminde takımda birtakım değişiklikler yapacaklarının sinyalini vermişti.

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Galatasaray eski yıldızını geri getirecek

Cimbom'da beklenen oldu, yıldız futbolcuyla ve takımıyla anlaşma sağlandı. İşte Galatasaray'ın ilk transferi ve anlaşmanın detayları...

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