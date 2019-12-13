Galatasaray eski yıldızını geri getirecek
Galatasaray devre arası transfer döneminde eski yıldızını geri getiriyor. Forvet bölgesine yapılan transferlerden verim alamayan Terim, eski öğrencisini istedi. Sarı kırmızılı takıma yeniden dönmeye bakan sıcak bakan genç oyuncu, ocak a
Sarı-kırmızılılarda 3 kulvarda üst üste alınan başarısız sonuçlar ocak ayında transferi mecbur kılmıştı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçından sonra yaptığı açıklamasında transfer döneminde takımda birtakım değişiklikler yapacaklarının sinyalini vermişti.