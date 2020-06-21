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  3. 21 Haziran 2020 23:08

Galatasaray kendi evinde ağır yaralı!

Galatasaray, Gaziantep ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada sarı-kırmızlıların gollerini Falcao, Belhanda ve Feghouli atarken; konuk ekibin golleri ise Djilobodji, Twumasi ve Maxim'den (P) geldi.

Galatasaray kendi evinde ağır yaralı!

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep'i konuk etti. TT Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

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Galatasaray kendi evinde ağır yaralı!

Galatasaray'ın golleri, 36. dakikada Falcao, 40. dakikada Belhanda ve 66. dakikada Feghouli'den geldi.

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Galatasaray kendi evinde ağır yaralı!

Gaziantep'in sayılarını ise 17. dakikada Djilobodji, 78. dakikada Twumasi ve son olarak 90+15. dakikada penaltıdan Maxim kaydetti.  

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Galatasaray kendi evinde ağır yaralı!

AHMET ÇALIK KIRMIZI KART GÖRDÜ Galatasaray'da Ahmet Çalık, 56. dakikada kırmızı kart gördü ve stoperde kalan sürede Lemina ile Taylan Antalyalı görev yaptı.

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