Galatasaray kendi evinde ağır yaralı!
Galatasaray, Gaziantep ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada sarı-kırmızlıların gollerini Falcao, Belhanda ve Feghouli atarken; konuk ekibin golleri ise Djilobodji, Twumasi ve Maxim'den (P) geldi.
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep'i konuk etti. TT Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi.
Galatasaray'ın golleri, 36. dakikada Falcao, 40. dakikada Belhanda ve 66. dakikada Feghouli'den geldi.
Gaziantep'in sayılarını ise 17. dakikada Djilobodji, 78. dakikada Twumasi ve son olarak 90+15. dakikada penaltıdan Maxim kaydetti.