Galatasaray evinde hata yapmadı; yenilmezlik serisini 9'a çıkardı
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında evinde Alanyaspor'u ağırlayan Galatasaray 1-0'lık galibiyetle Trendyol Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve Milli araya lider olarak girdi.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.
1 / 22
Sarı-kırmızılı ekip 28. dakikada gelen golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya daha temkinli başlayan Galatasaray zaman zaman tehlikeli ataklar bulsa da karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-0 sona erdi.
2 / 22
Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 28. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle puanını 22’ye çıkardı ve milli araya lider girdi. Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.
3 / 22
Sarı-kırmızılılar ligde geçen sezonun son maçında Konyaspor'u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Alanyaspor’u mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.
4 / 22