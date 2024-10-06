Galatasaray evinde hata yapmadı; yenilmezlik serisini 9'a çıkardı

Sarı-kırmızılılar ligde geçen sezonun son maçında Konyaspor'u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Alanyaspor’u mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.