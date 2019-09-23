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  3. 23 Eylül 2019 13:50

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişme

Türkiye'de tüm gözler 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Yaz transfer döneminde birçok oyuncu için karşı karşıya gelen iki kulüp arasında gerginlikler çıkmıştı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişme

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de derbi haftasına girilirken, heyecan şimdiden artmaya başladı...

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişme

Ligin 5. haftasına Ankaragücü'nü mağlup eden Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında takılan Galatasaray'ın 2 puan önünde yer aldı.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişme

İki takım da artık dev maçı düşünmeye başlarken, Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haberler geldi...

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişme

İşte iki cephede yaşanan son dakika gelişmeleri ve bunların ışığında teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler...

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