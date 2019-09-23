Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişme
Türkiye'de tüm gözler 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Yaz transfer döneminde birçok oyuncu için karşı karşıya gelen iki kulüp arasında gerginlikler çıkmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de derbi haftasına girilirken, heyecan şimdiden artmaya başladı...
Ligin 5. haftasına Ankaragücü'nü mağlup eden Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında takılan Galatasaray'ın 2 puan önünde yer aldı.
İki takım da artık dev maçı düşünmeye başlarken, Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haberler geldi...