Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri şekilleniyor
Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi öncesi Fatih Terim ve Erol Bulut ilk 11'lerini yavaş yavaş belirliyor.
Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi öncesi Fatih Terim ve Erol Bulut ilk 11'lerini yavaş yavaş belirliyor.
Bu sezon oynadığı 4 maçı da kazanan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde de galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Yorgunluk ve sakatlık riskinden dolayı bazı oyuncuları dinlendiren teknik direktör Fatih Terim, derbi maçına hem tur atlamanın moraliyle hem de tam kadro çıkmanın planlarını yapıyor.