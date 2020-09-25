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  3. 25 Eylül 2020 19:45

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri şekilleniyor

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi öncesi Fatih Terim ve Erol Bulut ilk 11'lerini yavaş yavaş belirliyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri şekilleniyor

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi öncesi Fatih Terim ve Erol Bulut ilk 11'lerini yavaş yavaş belirliyor.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri şekilleniyor

Bu sezon oynadığı 4 maçı da kazanan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde de galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri şekilleniyor

Yorgunluk ve sakatlık riskinden dolayı bazı oyuncuları dinlendiren teknik direktör Fatih Terim, derbi maçına hem tur atlamanın moraliyle hem de tam kadro çıkmanın planlarını yapıyor.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri şekilleniyor

Yeni sezonda 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan ancak henüz beklenen futbolu ortaya koyamayan Fenerbahçe, Galatasaray mücadelesini kazanarak iyi bir çıkış yakalamak istiyor.

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