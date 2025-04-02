Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdi!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak adını Yarı Final'e yazdıran taraf oldu. Maçın 90. dakikasında kavga çıkarken, 3 futbolcu ve bir yardımcı antrenör kırmızı kart gördü.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 mağlup olurken bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 4. derbiyi de kazanamadı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, evinde Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla kupaya veda ederken, ezeli rakibiyle sahasında oynadığı 2. maçı da kaybetti.
Son dakikalarda Fenerbahçe yarı alanında Mert Müldür ile Victor Osimhen arasında tartışma yaşandı. Derbinin 90. dakikasında ise saha kenarı karıştı. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz arasında kavga başlarken, yedek oyuncular ve teknik heyetin de dahil olmasıyla kavga saha içine yansıdı. Hakem Cihan Aydın, bu kavga nedeniyle oyunu durdurdu.
Güvenlik güçlerinin araya girerek kavgayı ayırmasının ardından Cihan Aydın, kenara gelerek Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti kırmızı kartla ihraç edildi.