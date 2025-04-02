Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdi!

Son dakikalarda Fenerbahçe yarı alanında Mert Müldür ile Victor Osimhen arasında tartışma yaşandı. Derbinin 90. dakikasında ise saha kenarı karıştı. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz arasında kavga başlarken, yedek oyuncular ve teknik heyetin de dahil olmasıyla kavga saha içine yansıdı. Hakem Cihan Aydın, bu kavga nedeniyle oyunu durdurdu.