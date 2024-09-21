Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yıktı

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 18'e çıkartarak liderliğini sürdürdü Fenerbahçe ise 13 puanla 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyetinin ardından Süper Lig'de 32 maçla devam eden en uzun yenilmezlik serisini de yitirmiş oldu.