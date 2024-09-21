Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yıktı
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında derbide Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup etti. Galatasaray'ın golleri Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın ayağından gelirken, Fenerbaçe'nin tek golünü ise 61. dakikada penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadı’nda oynanan dev derbide gülen taraf Galatasaray, üzülen taraf ise Fenerbahçe oldu. Galatasaray 22. dakikada Lucas Torreira'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 28. dakikasında sahneye çıkan Dries Mertens ise farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray 59. dakikada Gabriel Sara'nın golüyle skoru 3-0'a getirdi. Sarı-lacivertlilerin tek golünü 61. dakikada penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 18'e çıkartarak liderliğini sürdürdü Fenerbahçe ise 13 puanla 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyetinin ardından Süper Lig'de 32 maçla devam eden en uzun yenilmezlik serisini de yitirmiş oldu.
Sarı-kırmızılılar bu maçla ligde deplasmandaki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan dış sahadaki son mağlubiyetini geçen sezon 11 Kasım 2023 tarihinde 12. haftadaki Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla aldı. Cimbom bu maçın ardından Süper Lig’de oynadığı 15 karşılaşmada 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı ve Kadıköy’deki iyi serisini sürdürdü. Aslan bu derbiyle birlikte rakibinin evinde oynadığı 8. derbide 4 galibiyetini elde ederken, 1 mağlup oldu. 3 mücadele de berabere sona erdi.