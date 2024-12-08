Galatasaray fırsatı kaçırmadı, gol yağmurundan zaferle çıktı
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray gol düellosuna dönüşen maçta Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'te en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltmeyi başardı.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, 10 kişi kaldığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Bülent Uygun'un yönetimindeki Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Galatasaray'da Metehan Baltacı, maçın 15. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 36. dakikada Yunus Akgün, 45+9'da penaltıdan Victor Osimhen ve 53. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
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Sivasspor'un gollerini ise 25. dakikada Garry Rodrigues ve 90+1' de Bekir Böke kaydetti.
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Bu sonuçla birlikte ligdeki namağlup unvanını sürdüren Galatasaray 38 puanla liderliğini sürdürürken, son 4 maçta 1 puan alabilen Sivasspor 18 puanda kaldı.
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