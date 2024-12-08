  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Galatasaray fırsatı kaçırmadı, gol yağmurundan zaferle çıktı

Galatasaray fırsatı kaçırmadı, gol yağmurundan zaferle çıktı

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray gol düellosuna dönüşen maçta Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'te en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltmeyi başardı.

Kaynak: İHA
Galatasaray fırsatı kaçırmadı, gol yağmurundan zaferle çıktı - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, 10 kişi kaldığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Bülent Uygun'un yönetimindeki Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Galatasaray'da Metehan Baltacı, maçın 15. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

1 / 21
Galatasaray fırsatı kaçırmadı, gol yağmurundan zaferle çıktı - Resim: 2

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 36. dakikada Yunus Akgün, 45+9'da penaltıdan Victor Osimhen ve 53. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

2 / 21
Galatasaray fırsatı kaçırmadı, gol yağmurundan zaferle çıktı - Resim: 3

Sivasspor'un gollerini ise 25. dakikada Garry Rodrigues ve 90+1' de Bekir Böke kaydetti. 

3 / 21
Galatasaray fırsatı kaçırmadı, gol yağmurundan zaferle çıktı - Resim: 4

Bu sonuçla birlikte ligdeki namağlup unvanını sürdüren Galatasaray 38 puanla liderliğini sürdürürken, son 4 maçta 1 puan alabilen Sivasspor 18 puanda kaldı.

4 / 21