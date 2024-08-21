Galatasaray gol düellosunu kazanamadı: Young Boys: 3 - Galatasaray: 2
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönüşen mücadelede temsilcimiz Galatasaray, Youngs Boy'a 3-2 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Patrick Rahmen'in ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Wankdorf Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi Young Boys 2-0 önde kapatırken goller; 4. ve 45+4. dakikalarda Joel Monteiro'dan, 86. dakikada ise penaltıdan Ugrinic'ten geldi. Galatasaray'ın gollerini ise 66. dakikada oyuna giren Michy Batshuayi, 66. dakikada ve 72. dakikada kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray turu İstanbul'daki rövanş maçına bırakmış oldu. Rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü TSİ 22.00'da oynanacak.
Galatasaray, Young Boys karşısına son oynadığı Konyaspor maçının 11’inden 2 değişiklikle başladı. Bu müsabakada teknik direktör Okan Buruk; Kaan Ayhan ve Leo Dubois yerine Elias Jelert ile Derrick Köhn’ü sahaya sürdü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Sparta Prag maçının ardından aldığı 2 maçlık cezadan dolayı bu maçta sahadaki yerini alamadı. Maçı tribünden takip eden 50 yaşındaki teknik adam, rövanş mücadelesinde de sahada olamayacak. Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Kaan Ayhan da aynı maçta gördüğü kırmızı karttan dolayı bu maçın kadrosunda yer almadı. Öte yandan sakatlığı süren Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez de bu müsabakada kadroda bulunmadı.
Galatasaray’ın Danimarka ekibi Kopenhag’dan transfer ettiği Elias Jelert, bu maçla birlikte sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11’de başladı. 21 yaşındaki futbolcu son oynanan Konyaspor maçında 84. dakikada oyuna girerek müsabakanın son bölümünde forma şansı bulmuştu.