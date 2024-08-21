Galatasaray gol düellosunu kazanamadı: Young Boys: 3 - Galatasaray: 2

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Sparta Prag maçının ardından aldığı 2 maçlık cezadan dolayı bu maçta sahadaki yerini alamadı. Maçı tribünden takip eden 50 yaşındaki teknik adam, rövanş mücadelesinde de sahada olamayacak. Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Kaan Ayhan da aynı maçta gördüğü kırmızı karttan dolayı bu maçın kadrosunda yer almadı. Öte yandan sakatlığı süren Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez de bu müsabakada kadroda bulunmadı.