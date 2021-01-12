Galatasaray ile Başakşehir'den İrfan Can Kahveci satrancı
Galatasaray ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci satrancı sürüyor. Başakşehir, karlı bir anlaşmaya imza atmaya çalışırken, Galatasaray ise olabildiğince düşük maliyetlerle ya da takasla bu transferi bitirmek istiyor.
Henry Onyekuru'yu Monaco'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak yeniden kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, İrfan Can Kahveci için de bütün imkânlarını zorluyor.
Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Başakşehir'le yoğun bir pazarlık sürdürüyor.
İŞTE MADDE MADDE İRFAN CAN GERÇEKLERİ: 1- Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak arasında geçen hafta görüşme gerçekleşti.