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  3. 12 Ocak 2021 09:35

Galatasaray ile Başakşehir'den İrfan Can Kahveci satrancı

Galatasaray ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci satrancı sürüyor. Başakşehir, karlı bir anlaşmaya imza atmaya çalışırken, Galatasaray ise olabildiğince düşük maliyetlerle ya da takasla bu transferi bitirmek istiyor.

Galatasaray ile Başakşehir'den İrfan Can Kahveci satrancı

Henry Onyekuru'yu Monaco'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak yeniden kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, İrfan Can Kahveci için de bütün imkânlarını zorluyor.

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Galatasaray ile Başakşehir'den İrfan Can Kahveci satrancı

Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Başakşehir'le yoğun bir pazarlık sürdürüyor.

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Galatasaray ile Başakşehir'den İrfan Can Kahveci satrancı

İŞTE MADDE MADDE İRFAN CAN GERÇEKLERİ: 1- Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak arasında geçen hafta görüşme gerçekleşti.

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Galatasaray ile Başakşehir'den İrfan Can Kahveci satrancı

2- Başkan Gümüşdağ pazarlıkta İrfan Can Kahveci'ye 10 milyon Euro değer biçince takas ve zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülleri masaya koyuldu.

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