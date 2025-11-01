Galatasaray ile Trabzonspor berabere kaldı

Kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Sallai, Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı’dan oluşturdu. Orta ikilide Torreira ve Sara’yı sahaya süren tecrübeli teknik adam; sol kanatta Sane, forvet arkasında Yunus Akgün ve sağ kanatta Barış Alper Yılmaz’ı görevlendirdi. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adamın en ileri uçtaki ismi ise Osimhen oldu.