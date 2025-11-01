Galatasaray ile Trabzonspor berabere kaldı
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan kritik mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadele golsüz sona erdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynanan Göztepe maçının 11’ine göre Trabzonspor karşısında 1’i zorunlu toplam 2 değişikliğe gitti. Sarı kart cezalısı Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs, Trabzonspor karşısında forma giymeyen isimler oldu. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Lucas Torreira ve Eren Elmalı’yı sahaya sürdü.
Kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Sallai, Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı’dan oluşturdu. Orta ikilide Torreira ve Sara’yı sahaya süren tecrübeli teknik adam; sol kanatta Sane, forvet arkasında Yunus Akgün ve sağ kanatta Barış Alper Yılmaz’ı görevlendirdi. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adamın en ileri uçtaki ismi ise Osimhen oldu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig’in 10’uncu haftasında iç sahada 2-0 kazanılan Eyüpspor maçının 11’ini bozmadı. Kalede eldivenleri Onana’ya emanet eden Tekke, savunma dörtlüsünü; Pina, Savic, Batagov ve Mustafa Eskihellaç’tan oluşturdu. Orta alanda Oulai ile Jabol’u görevlendiren Fatih Tekke; hücum hattının sağında Zubkov, 10 numara Augusto, sol kanatta ise Muçi’yi görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Onuachu oldu.