Galatasaray, Konyaspor'u penaltıyla geçti
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. Galatasaray bu galibiyetle hem 2 maç sonra kazandı hem de 18’i Süper Lig, 7’si Avrupa Ligi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere yenilmezlik serisini de 26 maça yükseltti.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Konyaspor’u 1-0 mağlup etti.
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Sarı-kırmızılılar böylece bu sezonki yenilmezlik serisini de sürdürdü.
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2024-2025 sezonunda resmi maçlarda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İstanbul’da oynadığı İsviçre takımı Young Boys’a yenilen Galatasaray, daha sonraki maçlarda kaybetmedi.
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Sarı-kırmızılılar, 18’i Süper Lig, 7’si Avrupa Ligi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 karşılaşmada 18 galibiyet elde ederken, 8 kez de berabere kaldı.
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