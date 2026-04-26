Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Yapay zekadan dev derbi için skor tahmini
Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Dev derbi öncesi yapay zeka modellerinin tahminleri dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 71 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 67 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev derbi öncesi yapay zeka modellerinin tahmini dikkat çekti. Yapay zeka analizlerinde Galatasaray'ın ev sahibi olması nedeniyle daha avantajlı olduğuna dikkat çekildi.
İşte yapay zeka modellerinin skor tahminleri:
Gemini: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe
"Galatasaray iç saha baskısıyla oyunun kontrolünü elinde tutacaktır. Victor Osimhen ve Anderson Talisca gibi dünya yıldızlarının bireysel yetenekleri skoru belirler. Fenerbahçe’nin direncine rağmen 2-1’lik ev sahibi galibiyeti en güçlü ihtimal."
ChatGPT: Galatasaray 1-1 Fenerbahçe
"İki takım da formda ama derbilerin doğası farklı. Bu tür maçlarda oyun kalitesi değil, hata yapmama becerisi ön plana çıkıyor. Galatasaray iç saha avantajıyla bir adım önde görünse de, Fenerbahçe’nin deplasman disiplini bu farkı kapatıyor. Karşılaşmanın düşük tempolu başlayıp kontrollü ilerlemesi bekleniyor. Bu nedenle en güçlü ihtimal 1-1 beraberlik olarak öne çıkıyor. İki takımın da gol bulması sürpriz olmayacak."