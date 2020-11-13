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  3. 13 Kasım 2020 11:50

Galatasaray milli yıldız için sezon sonunu bekliyor

Sezon başında Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk ve Arda Turan gibi önemli oyuncuları bonservis ödemeden kadrosuna katan Galatasaray gözünü, o isme dikti.

Galatasaray milli yıldız için sezon sonunu bekliyor

Sezon başında Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk ve Arda Turan gibi önemli oyuncuları bonservis ödemeden kadrosuna katan Galatasaray gözünü, o isme dikti.

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Galatasaray milli yıldız için sezon sonunu bekliyor

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımın hedefinde, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman var.

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Galatasaray milli yıldız için sezon sonunu bekliyor

Alman ekibi Düsseldorf'la sözleşmesini uzatmayan Kenan sezon sonunda boşa çıkacak ve yaz transfer döneminde gurbetçi oyuncunun 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini finansal fair-play yüzünden ödeyemeyen Galatasaray işi bitirecek.

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Galatasaray milli yıldız için sezon sonunu bekliyor

A Milli Takım'a düzenli olarak çağrılan Karaman çok yönlü bir hücum oyuncusu.

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