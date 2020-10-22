Galatasaray Muslera için gün sayıyor!
Sakatlığı nedeniyle kaleyi Fatih Öztürk’e emanet eden Muslera 9 sezonda frikikten sadece 5 gol yemişti. Fatih ise 5 haftada 3 kez ceza sahası dışından avlandı. 1 numaranın asıl sahibi Muslera'yı arattı.
Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan G.Saray, son üç haftada toplam 8 puan kaybederken, gözler yine Fernando Muslera'yı aradı.
Ocak ayında geri dönecek olan Uruguaylı eldivene bir ihtimal aralık ayında "Takıma katılabilir" diye lisans çıkaran Cimbom'da tecrübeli kalecinin boşluğu bir türlü dolmadı. Okan Kocuk'un yerine transfer edilen Fatih Öztürk de Muslera'nın yokluğunda büyük hayal kırıklığı yarattı.
. 9 sezonluk G.Saray kariyerinde frikikten toplam 5 gol yiyen Muslera'yı sadece Fenerbahçeli Alex ve Beşiktaşlı Talisca'nın savunmaya çarpan duran topları yanıltmıştı. Uruguaylı 1 numara, frikikten ya da ceza sahası dışından çok ender gol yerken, Fatih Öztürk 5 haftada 3. kez ceza sahası dışından avlandı.