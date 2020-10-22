Galatasaray Muslera için gün sayıyor!

Ocak ayında geri dönecek olan Uruguaylı eldivene bir ihtimal aralık ayında "Takıma katılabilir" diye lisans çıkaran Cimbom'da tecrübeli kalecinin boşluğu bir türlü dolmadı. Okan Kocuk'un yerine transfer edilen Fatih Öztürk de Muslera'nın yokluğunda büyük hayal kırıklığı yarattı.