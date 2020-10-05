Galatasaray o hamleyi bekliyor
Süper Lig'de 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Süper Lig'de 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Kulüpler artık kadro üzerinde son eksikliklerini gidermek için harekete geçerken, orta saha ve kanat takviyesi planlayan Galatasaray ise sancılı bir süreç geçiriyor.
Aslan, UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması sebebiyle transfer bilançosunda eksiye düşemiyor.