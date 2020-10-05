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  3. 05 Ekim 2020 01:06

Galatasaray o hamleyi bekliyor

Süper Lig'de 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray o hamleyi bekliyor

Süper Lig'de 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Galatasaray o hamleyi bekliyor

Kulüpler artık kadro üzerinde son eksikliklerini gidermek için harekete geçerken, orta saha ve kanat takviyesi planlayan Galatasaray ise sancılı bir süreç geçiriyor.

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Galatasaray o hamleyi bekliyor

Aslan, UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması sebebiyle transfer bilançosunda eksiye düşemiyor.

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Galatasaray o hamleyi bekliyor

Transfer yapması için oyuncu satması gereken sarı-kırmızılı kulüp, öncelikle Younes Belhanda'nın satışını düşünüyor.

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