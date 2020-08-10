Galatasaray Onyekuru'nun yerine Kamil Jozwiak'ı alıyor!
Polonya basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Avrupa futbolunun yükselen ismi için Lech Poznan'a resmi teklifini yaptı.
Lech Poznan, Jakub Moder (21), Kaminski (18) ve Jozwiak (22) gibi Avrupa futbolunda yükselişte olan ve ilgiyle takip edilen bir kaç ismi kadrosunda bulunduruyor.
Hal böyle olunca oyuncuların potansiyel alıcıları da ortaya çıkıyor ve kulüplerin girişimleri medyada yankı buluyor. Şu ana kadar Lech Poznan, genç yeteneklerinden hangilerini satacağına dair bir karar vermiş değil.