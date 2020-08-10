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  3. 10 Ağustos 2020 00:21

Galatasaray Onyekuru'nun yerine Kamil Jozwiak'ı alıyor!

Polonya basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Avrupa futbolunun yükselen ismi için Lech Poznan'a resmi teklifini yaptı.

Galatasaray Onyekuru'nun yerine Kamil Jozwiak'ı alıyor!

Przegladsportowy.pl adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde

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Galatasaray Onyekuru'nun yerine Kamil Jozwiak'ı alıyor!

Lech Poznan, Jakub Moder (21), Kaminski (18) ve Jozwiak (22) gibi Avrupa futbolunda yükselişte olan ve ilgiyle takip edilen bir kaç ismi kadrosunda bulunduruyor.

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Galatasaray Onyekuru'nun yerine Kamil Jozwiak'ı alıyor!

Hal böyle olunca oyuncuların potansiyel alıcıları da ortaya çıkıyor ve kulüplerin girişimleri medyada yankı buluyor. Şu ana kadar Lech Poznan, genç yeteneklerinden hangilerini satacağına dair bir karar vermiş değil.

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Galatasaray Onyekuru'nun yerine Kamil Jozwiak'ı alıyor!

Galatasaray, bu isimlerden Jozwiak için Poznan'a resmi teklifini iletti. Aslan, Jozwiak için 2 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

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