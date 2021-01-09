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  3. 09 Ocak 2021 12:45

Galatasaray Onyekuru'ya kavuşuyor

Galatasaray, Onyekuru için Monaco’ya 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Fransızlar 5 milyon Euro'ya kadar indi. İmzaların atılması artık an meselesi. Kapıyı 8 milyon Euro'dan açan Monaco'nun sıkı pazarlıklar sonrası 5 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi.

Galatasaray Onyekuru'ya kavuşuyor

Galatasaray Henry Onyekuru'ya kavuşuyor… Sarı- Kırmızılılar son iki sezonda kiralık olarak forma giyen ve taraftarların sevgilisi olan Nijeryalı yıldızı bu kez tapusuyla alıyor. Onyekuru'yla kesin olarak anlaşma sağlayan yönetim, Monaco ile de el sıkışmaya çok yaklaştı.

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Galatasaray Onyekuru'ya kavuşuyor

ÖNCE YARIM SEZON KİRALIKAlınan bilgilere göre Galatasaray son yapılan görüşmede, yarım sezon kiralama ve haziran ayında 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifini Fransız kulübüne iletti.

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Galatasaray Onyekuru'ya kavuşuyor

ÇOK SIKI PAZARLIKLAR YAPILIYORKapıyı 8 milyon Euro'dan açan Monaco'nun sıkı pazarlıklar sonrası 5 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi. Artık Galatasaray'ın son bir teklifle transferi bitirmesi bekleniyor.

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Galatasaray Onyekuru'ya kavuşuyor

4.5 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAKŞu anda Nijerya'da ailesinin yanında bulunan Henry Onyekuru kulüpler tüm pürüzleri giderir gidermez hemen İstanbul'a gelecek. Genç yıldızla 4.5 yıllık resmi sözleşme imzalanacak.

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