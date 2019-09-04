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  3. 04 Eylül 2019 17:53

Galatasaray Radamel Falcao'ya ne kadar ödeyecek?

Galatasaray'ın çiçeği burnunda golcüsü Radamel Falcao, kendisini 3 yıllığına sarı kırmızılı formaya bağlayan imzayı attı. Yaz transfer dönemine damga vuran Falcao transferinin sözleşme detayları belli oldu. İşte Galatasaray tarafta

Galatasaray Radamel Falcao'ya ne kadar ödeyecek?

Yaklaşık 2 aydır Radamel Falcao transferiyle yatıp kalkan Galatasaray nihayet mutlu sona ulaşmış, Kolombiyalı yıldıza 3 yıllık kontrat imzalatmıştı.

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Galatasaray Radamel Falcao'ya ne kadar ödeyecek?

Monaco'dan bonservissiz bir şekilde gelen 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulüpten yıllık 5 milyon Euro maaş alacağı bildirilmişti.

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Galatasaray Radamel Falcao'ya ne kadar ödeyecek?

Falcao'nun bonuslarla birlikte Galatasaray'dan kazanacağı ücret de belli oldu.

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Galatasaray Radamel Falcao'ya ne kadar ödeyecek?

SÖZLEŞMEDE BONUS MADDELERİ BİR HAYLİ FAZLA Akşam'ın haberine göre Falcao; "Süper Lig'de ilk 11, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi" organizasyonların için ayrı ayrı bonus maddeleri koydurdu.

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