Galatasaray Radamel Falcao'ya ne kadar ödeyecek?
Galatasaray'ın çiçeği burnunda golcüsü Radamel Falcao, kendisini 3 yıllığına sarı kırmızılı formaya bağlayan imzayı attı. Yaz transfer dönemine damga vuran Falcao transferinin sözleşme detayları belli oldu. İşte Galatasaray tarafta
Yaklaşık 2 aydır Radamel Falcao transferiyle yatıp kalkan Galatasaray nihayet mutlu sona ulaşmış, Kolombiyalı yıldıza 3 yıllık kontrat imzalatmıştı.
Monaco'dan bonservissiz bir şekilde gelen 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulüpten yıllık 5 milyon Euro maaş alacağı bildirilmişti.