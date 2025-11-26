  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez yenildi; evindeki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez yenildi; evindeki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: İHA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez yenildi; evindeki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi! - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yu konuk etti. 

1 / 66
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez yenildi; evindeki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi! - Resim: 2

Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Aslan'ın iç sahada resmi maçlardaki yenilmezlik serisini sona erdi.

2 / 66
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez yenildi; evindeki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi! - Resim: 3

Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. 

3 / 66
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez yenildi; evindeki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi! - Resim: 4

Aslan böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. yenilgisini aldı. Cimbom daha önce ilk hafta deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 5-1’lik skorla kaybetmişti.

4 / 66