Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez yenildi; evindeki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi!
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup oldu.
Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yu konuk etti.
Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Aslan'ın iç sahada resmi maçlardaki yenilmezlik serisini sona erdi.
Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Aslan böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. yenilgisini aldı. Cimbom daha önce ilk hafta deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 5-1’lik skorla kaybetmişti.
