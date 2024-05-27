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Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı

Süper Lig'i 38. haftanın sonunda 102 puan lider tamamlayarak şampiyon olan Galatasaray şampiyonluk kupasına kavuştu.

Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı - Resim: 1

 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, şampiyonluğunu kutladı. 

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Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı - Resim: 2

Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. 

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Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı - Resim: 3

Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

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Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı - Resim: 4

Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaştı.

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