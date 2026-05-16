Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte geceye damga vuran anlar

RAMS PARK’TA DRON ŞOV

Kutlamalarda dron şov geceye damga vurdu. Galatasaray’ın şampiyonluk organizasyonunda gerçekleştirilen dron gösterisinde ilk olarak ‘Dominasyon her sene sensin şampiyon’ yazısı oluşturuldu. Ardından dron şovunda Leroy Sane, Uğurcan Çakır ile takımın önemli isimleri Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin siluetleri tek tek yansıtılırken, teknik direktör Okan Buruk da gösteride yer aldı. 26’ncı şampiyonluğu simgeleyen logo gökyüzünde canlandırılırken, gösterinin dikkat çeken anlarından biri ise ‘Hedef 2027’ yazısı oldu.