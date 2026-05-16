Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte geceye damga vuran anlar
Süper Lig’de üst üste 4’üncü, toplamda ise 26’ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, RAMS Park’ta düzenlenen görkemli törenle kupasına kavuştu.
Galatasaray, Süper Lig’de üst üste 4’üncü, toplamda 26’ncı şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından RAMS Park’ta dev bir organizasyonla kutlama yaptı. Sarı-kırmızılılar, stat zeminine özel bir sahne kurarken, ‘Dört Dörtlük Şampiyon’ temasıyla taraftarlarına görsel şölen sundu.
Saha ortasında kurulan dev platformun merkezinde şampiyonluk kupası yer alırken, sahneye uzanan sarı-kırmızı yürüyüş yolu dikkat çekti. Platformun üzerinde dev ekranlar kuruldu ve stattaki led panolarda da ‘Dört Dörtlük Şampiyon’ yazısı yer aldı.
Kutlamalarda önce Doğuş Çabakçor ve senfoni orkestrası sahne aldı. Taraftarların tribünde söylediği besteler ve Galatasaray ile özdeşleşmiş şarkılar senfoni eşliğinde çalındı. Sarı-kırmızılı taraftarların telefonlarının ışıklarıyla yaptığı görsel şölenle birlikte statta yer alan büyük led ekranda üst üste 4 kez kazanılan Süper Lig kupası dijital şekilde gösterildi.
RAMS PARK’TA DRON ŞOV
Kutlamalarda dron şov geceye damga vurdu. Galatasaray’ın şampiyonluk organizasyonunda gerçekleştirilen dron gösterisinde ilk olarak ‘Dominasyon her sene sensin şampiyon’ yazısı oluşturuldu. Ardından dron şovunda Leroy Sane, Uğurcan Çakır ile takımın önemli isimleri Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin siluetleri tek tek yansıtılırken, teknik direktör Okan Buruk da gösteride yer aldı. 26’ncı şampiyonluğu simgeleyen logo gökyüzünde canlandırılırken, gösterinin dikkat çeken anlarından biri ise ‘Hedef 2027’ yazısı oldu.