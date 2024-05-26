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Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi

Bursa'da şampiyonluk turuna çıkan Galatasaray taraftarlarının araçlarına taş ve havai fişek fırlatan Fenerbahçe taraftarlarına polis müdahale etti.

Kaynak: İHA
Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi - Resim: 1
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Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi - Resim: 2

Süper Lig'de iki ezeli rakibin şampiyonluk yarışı son haftaya kadar devam ederken, lider Galatasaray Konyaspor galibiyetiyle şampiyonluğu göğüsledi.

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Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi - Resim: 3

Her iki maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları ilçe merkezine dağıldı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi - Resim: 4

Şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarları ile Fenerbahçe taraftarları karşı karşıya gelince polis olay çıkmaması için her iki takım taraftarlarını dağıtmaya çalıştı.

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