Galatasaray, Volkan için pazarlık masasına oturuyor
Galatasaray, ayağı kırılan Fernando Muslera'nın Ocak 2021'de sahalara dönecek olması nedeniyle kaleci transferine öncelik verdi. Sarı-kırmızılıların ilk hedefi ise Volkan Babacan olacak.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ligin son maçının ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek.
Galatasaray, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli kaleci için Başakşehir'e iki alternatifli teklif sunmaya hazırlanıyor. İlki oyuncu takası ile transferi sonlandırmak.
Diğeri ise bu sezon Süper Lig'de hiç forma giyemeyen ve sadece 4 kupa maçında kaleyi koruyan Volkan Babacan için 500 bin Euro bonservis teklif etmek.