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  3. 26 Eylül 2020 12:52

Galatasaray yeni Melo'sunu buldu

Hajduk maçı sonrası, "Abdurrahim Bey ile transfer için toplantı yaptık" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği isim belli oldu.

Galatasaray yeni Melo'sunu buldu

Hajduk maçı sonrası, "Abdurrahim Bey ile transfer için toplantı yaptık" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği isim belli oldu.

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Galatasaray yeni Melo'sunu buldu

Marcao gibi oyuncuları bulup kadroya katmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, Boca Juniors'tan Jorman Campuzano'yu gözüne kestirdi.

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Galatasaray yeni Melo'sunu buldu

24 yaşındaki Kolombiyalı, sert ve tempolu futboluyla dikkat çekiyor. Kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunan Campuzano'nun çok top çalması, sert futbolu ve yaptığı driplingler eski Cimbomlu Felipe Melo'yu da andırıyor.

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Galatasaray yeni Melo'sunu buldu

TELLES BEKLENİYOR Aslan, Porto'dan Manchester United'a imza atması beklenen eski sol beki Alex Telles'ten haber bekliyor. Porto, Brezilyalı yıldızı 6.5 milyon euro'nun üstünde satacağı bedelden yüzde 10 payı Cimbom'a ödeyecek.

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