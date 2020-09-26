Galatasaray yeni Melo'sunu buldu
Hajduk maçı sonrası, "Abdurrahim Bey ile transfer için toplantı yaptık" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği isim belli oldu.
Hajduk maçı sonrası, "Abdurrahim Bey ile transfer için toplantı yaptık" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği isim belli oldu.
Marcao gibi oyuncuları bulup kadroya katmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, Boca Juniors'tan Jorman Campuzano'yu gözüne kestirdi.
24 yaşındaki Kolombiyalı, sert ve tempolu futboluyla dikkat çekiyor. Kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunan Campuzano'nun çok top çalması, sert futbolu ve yaptığı driplingler eski Cimbomlu Felipe Melo'yu da andırıyor.