  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Nisan 2020 11:00

Galatasaray'a Falcao için çılgın teklif!

Koronavirüsü nedeniyle lige verilen arada takımlar gelecek sezon için kadro planlamasını oluşturmaya başladı. Bu doğrultuda Katar'dan Galatasaray'a çılgın bir teklif geldi.

Galatasaray'a Falcao için çılgın teklif!

Futbolun durmasının ardından pek çok kulüpte olduğu gibi Galatasaray'da da ana gündem maddesi oyunculara yapılacak maaş indirimleri... 

1/ 7
Galatasaray'a Falcao için çılgın teklif!

Sarı- kırmızılı kulüp, başta 5 milyon Euro alan Falcao olmak üzere, Belhanda, Feghouli ve Muslera'dan indirim bekliyor. Bir süredir TFF, UEFA ve FIFA ile görüşmeler yapan yönetimin, futbolcuların menajerlerine hukuk ekibi tarafından hazırlanan ve pandemi içerikli bir yazı gönderdiği iddia edilmişti.

2/ 7
Galatasaray'a Falcao için çılgın teklif!

GÖRÜŞME YAPTILAR Bu haberler gündemde kalmaya devam ederken son dönemde Radamel Falcao ile ilgili yaptığı haberlerle dikkat çeken Katar'ın Al Watan gazetesinden bir iddia daha geldi. Gazete haberinde, Al Sadd'ın, Kolombiyalı futbolcu için Galatasaray kulübüne 10 milyon Euro bonservis teklif ettiğini yazdı. 

3/ 7
Galatasaray'a Falcao için çılgın teklif!

Gazeteye göre; Al Sadd'ı çalıştıran Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi, Falcao ile görüşerek Katar'da oynaması için kendisini ikna etmeyi başardı.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM