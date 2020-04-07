Galatasaray'a Falcao için çılgın teklif!
Koronavirüsü nedeniyle lige verilen arada takımlar gelecek sezon için kadro planlamasını oluşturmaya başladı. Bu doğrultuda Katar'dan Galatasaray'a çılgın bir teklif geldi.
Futbolun durmasının ardından pek çok kulüpte olduğu gibi Galatasaray'da da ana gündem maddesi oyunculara yapılacak maaş indirimleri...
Sarı- kırmızılı kulüp, başta 5 milyon Euro alan Falcao olmak üzere, Belhanda, Feghouli ve Muslera'dan indirim bekliyor. Bir süredir TFF, UEFA ve FIFA ile görüşmeler yapan yönetimin, futbolcuların menajerlerine hukuk ekibi tarafından hazırlanan ve pandemi içerikli bir yazı gönderdiği iddia edilmişti.
GÖRÜŞME YAPTILAR Bu haberler gündemde kalmaya devam ederken son dönemde Radamel Falcao ile ilgili yaptığı haberlerle dikkat çeken Katar'ın Al Watan gazetesinden bir iddia daha geldi. Gazete haberinde, Al Sadd'ın, Kolombiyalı futbolcu için Galatasaray kulübüne 10 milyon Euro bonservis teklif ettiğini yazdı.