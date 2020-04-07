Galatasaray'a Falcao için çılgın teklif!

Sarı- kırmızılı kulüp, başta 5 milyon Euro alan Falcao olmak üzere, Belhanda, Feghouli ve Muslera'dan indirim bekliyor. Bir süredir TFF, UEFA ve FIFA ile görüşmeler yapan yönetimin, futbolcuların menajerlerine hukuk ekibi tarafından hazırlanan ve pandemi içerikli bir yazı gönderdiği iddia edilmişti.