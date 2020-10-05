Galatasaray'da formayı unutan isimler
Galatasaray'da Kasımpaşa yenilgisi sonrası transferde yapılan hamleler eleştiri konusu oldu. Sarı Kırmızılı ekipte bir başka tartışma konusu da transferlerin aldığı forma süresi oldu. İşte o isimler...
Jesse Sekidika Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'dan alınan 24 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a transferinin ardından beklentiler kendisinden bir hayli yüksekti. Ancak Sekidika bir türlü formayı kapamadı. Geçtiğimiz sezon toplamda 9 maçta forma giyen genç oyuncu sadece 241 dakika forma giyebildi. Bu sezon ise kiralanması gündeme gelen oyuncu henüz forma şansı bulamadı.
Valentine Ozornwafor Galatasaray'ın socut transferlerinden biri olan Valentine Ozornwafor da Sarı Kırmızılı ekipte henüz forma şansı bulamadı. Nijeryalı savunmacı transferinin hemen ardından İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeira'ye kiralanmıştı. Geçtiğimiz sezonu kirada geçiren genç oyuncunun bu sezon akibeti ise henüz belli olmadı.
Oğulcan Çağlayan Bu sezonun başında Çaykur Rizespor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Oğulcan Çağlayan da flaş bir transfer hamlesi olarak dikkatleri çekti. Ancak 24 yaşındaki genç futbolcu da bu sezon henüz Galatasaray forması ile tanışamadı.