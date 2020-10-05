Galatasaray'da formayı unutan isimler

Oğulcan Çağlayan Bu sezonun başında Çaykur Rizespor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Oğulcan Çağlayan da flaş bir transfer hamlesi olarak dikkatleri çekti. Ancak 24 yaşındaki genç futbolcu da bu sezon henüz Galatasaray forması ile tanışamadı.