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  3. 05 Ekim 2020 15:30

Galatasaray'da formayı unutan isimler

Galatasaray'da Kasımpaşa yenilgisi sonrası transferde yapılan hamleler eleştiri konusu oldu. Sarı Kırmızılı ekipte bir başka tartışma konusu da transferlerin aldığı forma süresi oldu. İşte o isimler...

Galatasaray'da formayı unutan isimler

Jesse Sekidika Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'dan alınan 24 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a transferinin ardından beklentiler kendisinden bir hayli yüksekti. Ancak Sekidika bir türlü formayı kapamadı. Geçtiğimiz sezon toplamda 9 maçta forma giyen genç oyuncu sadece 241 dakika forma giyebildi. Bu sezon ise kiralanması gündeme gelen oyuncu henüz forma şansı bulamadı.

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Galatasaray'da formayı unutan isimler

Valentine Ozornwafor Galatasaray'ın socut transferlerinden biri olan Valentine Ozornwafor da Sarı Kırmızılı ekipte henüz forma şansı bulamadı. Nijeryalı savunmacı transferinin hemen ardından İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeira'ye kiralanmıştı. Geçtiğimiz sezonu kirada geçiren genç oyuncunun bu sezon akibeti ise henüz belli olmadı. 

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Galatasaray'da formayı unutan isimler

Oğulcan Çağlayan Bu sezonun başında Çaykur Rizespor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Oğulcan Çağlayan da flaş bir transfer hamlesi olarak dikkatleri çekti. Ancak 24 yaşındaki genç futbolcu da bu sezon henüz Galatasaray forması ile tanışamadı. 

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Galatasaray'da formayı unutan isimler

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın alt liglerden transfer ettiği ve çoğu otoritenin gelecekte iyi bir edinmesini beklediği Kerem Aktürkoğlu da taraftarları heyecanlandıran bir transfer olarak dikkatleri çekti. Genç futbolcu da 4 haftalık periyotta henüz forma şansı bulamadı. 

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