Galatasaray'da Marcao'nun transferi bir kez daha olay oldu!
Brezilyalı stoper Marcao, Hajduk Split maçındaki performansıyla bir kez daha göz doldurdu. Durum böyle olunca Marcao'nun transferi bir kez daha olay oldu.
Serie A ekiplerinden Roma, Marcao için Galatasaray'a 13 milyon euroluk resmi teklif sunmuş ve bu transferde ısrarlı olduğunu aktarmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim ise Brezilyalı futbolcu için başlangıçta en az 15 milyon euro talep ettiği bilgisini vermişti.
Özel uçak kiralayarak İstanbul'a gelen İtalyan kulübü temsilcileri, Galatasaray'ın 4 milyon euro bedelle transfer ettiği Marcao için adeta gemileri yaktı. Marcao'nun UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçları ve Süper Lig'deki performansı sonrası işler daha da karıştı.
Fatih Terim de Hajduk Split maçı sonrası yaptığı değerlendirmede, "Marcao müthiş sol ayağı olan bir futbolcumuz. Onun için o rakamlar az. Gitmeler gelmeler olabilir, bunları artık doğal karşılamalıyız. Marcao gibi genç futbolcuları kadromuza katacağız." şeklinde konuştu.