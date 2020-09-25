Galatasaray'da Marcao'nun transferi bir kez daha olay oldu!

Serie A ekiplerinden Roma, Marcao için Galatasaray'a 13 milyon euroluk resmi teklif sunmuş ve bu transferde ısrarlı olduğunu aktarmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim ise Brezilyalı futbolcu için başlangıçta en az 15 milyon euro talep ettiği bilgisini vermişti.