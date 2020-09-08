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  3. 08 Eylül 2020 13:31

Galatasaray'a 20'lik Arjantinli!

Süper Lig'de yeni sezon başlamadan transferi bitirmek için kolları sıvayan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

Galatasaray'a 20'lik Arjantinli!

Transfer döneminde Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı orta saha Etebo'yu da İstanbul'a getirmişti.

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Galatasaray'a 20'lik Arjantinli!

Etebo'nun ardından kadrosuna bir orta saha oyuncusu daha katmak için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu gündemine almıştı.

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Galatasaray'a 20'lik Arjantinli!

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyla görüşmelerini sürdürürken, İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası daha geldi.

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Galatasaray'a 20'lik Arjantinli!

VERA CİMBOM'A! İtalyanların ünlü spor gazetesi Tuttosport, Argentinos Juniors'ta forma giyen 20 yaşındaki Arjantinli orta saha Fausto Vera için Galatasaray'ın devreye girdiğini yazdı.

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