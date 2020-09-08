Galatasaray'a 20'lik Arjantinli!
Süper Lig'de yeni sezon başlamadan transferi bitirmek için kolları sıvayan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
Transfer döneminde Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı orta saha Etebo'yu da İstanbul'a getirmişti.
Etebo'nun ardından kadrosuna bir orta saha oyuncusu daha katmak için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu gündemine almıştı.
Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyla görüşmelerini sürdürürken, İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası daha geldi.