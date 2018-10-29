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  3. 29 Ekim 2018 11:35

Galatasaray'a altyapıdan bir yetenek daha

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ün ardından genç forvet Malik Karaahmet'i de A Takıma hazırlanıyor.

Galatasaray'a altyapıdan bir yetenek daha

OZAN VE YUNUS'TAN SONRA BİR GENÇ DAHA



UEFA'nın kısıtlamalarının ardından altyapı daha da önemli hale gelirken, Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ü piyasaya süren Galatasaray'da bir genç yıldız daha gün yüzüne çıkmayı bekliyor.


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Galatasaray'a altyapıdan bir yetenek daha

FATİH TERİM, MALİK KARAAHMET'İ DE DÜŞÜNÜYOR



Bu yaz Almanya'nın Karlsruher FC ekibinden transfer edilen Malik Karaahmet, Fatih Terim tarafından A Takım için düşünülmeye başlandı.


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Galatasaray'a altyapıdan bir yetenek daha

ALTYAPISI ALMANYA'DAN

Galatasaray U21 Takımı forması giyen ve hocalarının oldukça iyi referanslar verdiği Malik Karaahmet, Almanya'da SW Wehen ve Frankfurt altyapılarında oynadıktan sonra 1 yıl da 3. Lig ekibi Karlsruher FC kadrosunda bulundu.


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Galatasaray'a altyapıdan bir yetenek daha

TÜRKİYE İÇİN OYNUYOR



18 Ocak 2000 doğumlu forvet oyuncuu 1,80 boyunda.


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