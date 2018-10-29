Galatasaray'a altyapıdan bir yetenek daha
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ün ardından genç forvet Malik Karaahmet'i de A Takıma hazırlanıyor.
OZAN VE YUNUS'TAN SONRA BİR GENÇ DAHA
UEFA'nın kısıtlamalarının ardından altyapı daha da önemli hale gelirken, Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ü piyasaya süren Galatasaray'da bir genç yıldız daha gün yüzüne çıkmayı bekliyor.
FATİH TERİM, MALİK KARAAHMET'İ DE DÜŞÜNÜYOR
Bu yaz Almanya'nın Karlsruher FC ekibinden transfer edilen Malik Karaahmet, Fatih Terim tarafından A Takım için düşünülmeye başlandı.
ALTYAPISI ALMANYA'DAN
Galatasaray U21 Takımı forması giyen ve hocalarının oldukça iyi referanslar verdiği Malik Karaahmet, Almanya'da SW Wehen ve Frankfurt altyapılarında oynadıktan sonra 1 yıl da 3. Lig ekibi Karlsruher FC kadrosunda bulundu.