Galatasaray'a Avrupa'da AZ Alkmaar şoku
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AFAS Stadyumu’nda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AFAS Stadyumu’nda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün her şeyi kötü yaptığımız bir gün oldu" dedi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a 4-1’lik bir skorla mağlup oldu.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün her şeyi kötü yaptığımız bir gün oldu bizim için. Kötü bir penaltıya sebep olduk, devamında 10 kişi kaldık. Bunlar skorun büyümesini gösterdi. Ama oyun içerisinde de çok iyi oynadığımız, iyi başladığımız, iyi işler yaptığımız ve hem iyi savunamadığımız hem de top bizdeyken çok kötü tercihler yaptığımız, pas hataları yaptığımız yani belki Galatasaray seviyesindeki bir takımın yapamayacağı birçok şeyi yaptık ve rakibimize bazen kendi ayağımızla şanslar verdik. Bu yüzden de ağır bir mağlubiyet aldık. Burada çok fazla da dediğim gibi kendi adımıza neler yaptık, doğru yaptığımız bir şeyler oldu mu diye düşünüyorum. Hiçbir şey söylemiyorum ve bunun da sonuç olarak sonuçta skor olarak karşılığını aldık" diye konuştu.