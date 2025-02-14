Galatasaray'a Avrupa'da AZ Alkmaar şoku

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün her şeyi kötü yaptığımız bir gün oldu bizim için. Kötü bir penaltıya sebep olduk, devamında 10 kişi kaldık. Bunlar skorun büyümesini gösterdi. Ama oyun içerisinde de çok iyi oynadığımız, iyi başladığımız, iyi işler yaptığımız ve hem iyi savunamadığımız hem de top bizdeyken çok kötü tercihler yaptığımız, pas hataları yaptığımız yani belki Galatasaray seviyesindeki bir takımın yapamayacağı birçok şeyi yaptık ve rakibimize bazen kendi ayağımızla şanslar verdik. Bu yüzden de ağır bir mağlubiyet aldık. Burada çok fazla da dediğim gibi kendi adımıza neler yaptık, doğru yaptığımız bir şeyler oldu mu diye düşünüyorum. Hiçbir şey söylemiyorum ve bunun da sonuç olarak sonuçta skor olarak karşılığını aldık" diye konuştu.