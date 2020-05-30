Galatasaray'a büyük müjde! Balotelli...
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Mario Balotelli'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezon hücum bölgesinde birkaç değişikliğe gitmeye hazırlanırken, Ryan Babel, Florin Andone ve Mbaye Diagne ile yolların ayrılmasına karar verildi.
Galatasaray'da 3 ismin takımdan ayrılmasının ardından hücum bölgesindeki boşluğu doldurma kapsamında bir süredir çalışmalar devam ediyordu.
Santrfor transferinde en öne çıkan isim İtalya Serie A takımlarından Brescia'da forma giyen Mario Balotelli olmuştu.