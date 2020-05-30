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  3. 30 Mayıs 2020 13:06

Galatasaray'a büyük müjde! Balotelli...

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Mario Balotelli'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a büyük müjde! Balotelli...

Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezon hücum bölgesinde birkaç değişikliğe gitmeye hazırlanırken, Ryan Babel, Florin Andone ve Mbaye Diagne ile yolların ayrılmasına karar verildi.

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Galatasaray'a büyük müjde! Balotelli...

Galatasaray'da 3 ismin takımdan ayrılmasının ardından hücum bölgesindeki boşluğu doldurma kapsamında bir süredir çalışmalar devam ediyordu.

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Galatasaray'a büyük müjde! Balotelli...

Santrfor transferinde en öne çıkan isim İtalya Serie A takımlarından Brescia'da forma giyen Mario Balotelli olmuştu.

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Galatasaray'a büyük müjde! Balotelli...

Sarı-kırmızılı takımın transfer listesindeki yıldız golcü hakkında flaş bir gelişme yaşandı ve bu transferin önü açıldı.

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