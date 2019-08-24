Galatasaray'a Diagne'den müjde var
Galatasaray'ın Radamel Falcao transferi için Mbaye Diagne'yi satması gerekiyor. Son dönemde yapılan tüm çallışmalara rağmen Diagne'ye alıcı çıkmadı. Süper Lig'de yeni sezon açıldı, Galatasaray ilk maçta mağlup oldu ve taraftar golcü
Sarı-kırmızılı ekibin forvet gündeminde yer alan Radamel Falcao transferi tam bitti derken İspanyol basınından gelen haberler taraftarları şoke etti.
Falcao'nun görüşmeleri sonlandırdığı öne sürülürken, gözler sarı-kırmızılı takımın forvet bölgesine çevrildi.