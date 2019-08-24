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  3. 24 Ağustos 2019 00:25

Galatasaray'a Diagne'den müjde var

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferi için Mbaye Diagne'yi satması gerekiyor. Son dönemde yapılan tüm çallışmalara rağmen Diagne'ye alıcı çıkmadı. Süper Lig'de yeni sezon açıldı, Galatasaray ilk maçta mağlup oldu ve taraftar golcü

Galatasaray'a Diagne'den müjde var

Süper Lig'e kayıpla başlayan Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'a Diagne'den müjde var

Sarı-kırmızılı ekibin forvet gündeminde yer alan Radamel Falcao transferi tam bitti derken İspanyol basınından gelen haberler taraftarları şoke etti.

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Galatasaray'a Diagne'den müjde var

Falcao'nun görüşmeleri sonlandırdığı öne sürülürken, gözler sarı-kırmızılı takımın forvet bölgesine çevrildi.

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Galatasaray'a Diagne'den müjde var

Galatasaray'da gündemin ikinci maddesi konumunda yer alan Mbaye Diagne için camiayı sevindiren bir haber geldi.

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