İşte Emre Akbaba'nın sahalara dönüş tarihi !
Şok bir sakatlıkla sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, beklenenden daha erken dönmesi bekleniyor..
Galatasaray'ın Erzurum BB ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat olan Emre Akbaba, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor.
28 Eylül tarihinde sakatlanan ve sahalara 3 ila 4 ay sonra dönmesi beklenen Emre Akbaba, formasına erken kavuşabilmek için gece gündüz mesai harcıyor.
Şampiyonlar Liginde forma giyme hayalini Galatasaray'a imza atmadan önce de açıklayan Emre Akbaba, zorlu Porto karşılaşmasıyla yeşil sahalara dönmeyi hedefliyor.