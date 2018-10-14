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  3. 14 Ekim 2018 10:15

İşte Emre Akbaba'nın sahalara dönüş tarihi !

Şok bir sakatlıkla sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, beklenenden daha erken dönmesi bekleniyor..

İşte Emre Akbaba'nın sahalara dönüş tarihi !

Galatasaray'ın Erzurum BB ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat olan Emre Akbaba, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor.

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İşte Emre Akbaba'nın sahalara dönüş tarihi !

28 Eylül tarihinde sakatlanan ve sahalara 3 ila 4 ay sonra dönmesi beklenen Emre Akbaba, formasına erken kavuşabilmek için gece gündüz mesai harcıyor.

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İşte Emre Akbaba'nın sahalara dönüş tarihi !

Şampiyonlar Liginde forma giyme hayalini Galatasaray'a imza atmadan önce de açıklayan Emre Akbaba, zorlu Porto karşılaşmasıyla yeşil sahalara dönmeyi hedefliyor.

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İşte Emre Akbaba'nın sahalara dönüş tarihi !

KARARI TERİM VERECEK
Emre'nin 11 Aralık 2018'de oynanacak olan Porto karşılaşmasında görev almak istediği ve Sağlık Kurulu'nun da Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçına başarılı oyuncuyu yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi.

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