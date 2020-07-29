Galatasaray'a Liverpool'dan müjde!
Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 2018-19 sezonunun ilk yarısında piyasa değeri 150 bin Euro iken A takımda oynamaya başladı.
Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 2018-19 sezonunun ilk yarısında piyasa değeri 150 bin Euro iken A takımda oynamaya başladı.
Sarı kırmızılı takımdaki 13 maçlık performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç stoper, Ocak 2019da Almanya 1. Ligi ekibi Stuttgart'a imza atarken, Galatasaray'a tam 11 milyon Euro bonservis parası kazandırdı.
Stuttgart'ta da az sayıda (17) maç oynamasına rağmen üstün yetenekleriyle dikkat çeken Ozan, 6 ay sonra 15 milyon Euro'ya Schalke 04'e satıldı.