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  3. 29 Temmuz 2020 14:25

Galatasaray'a Liverpool'dan müjde!

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 2018-19 sezonunun ilk yarısında piyasa değeri 150 bin Euro iken A takımda oynamaya başladı.

Galatasaray'a Liverpool'dan müjde!

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 2018-19 sezonunun ilk yarısında piyasa değeri 150 bin Euro iken A takımda oynamaya başladı.

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Galatasaray'a Liverpool'dan müjde!

Sarı kırmızılı takımdaki 13 maçlık performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç stoper, Ocak 2019da Almanya 1. Ligi ekibi Stuttgart'a imza atarken, Galatasaray'a tam 11 milyon Euro bonservis parası kazandırdı.

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Galatasaray'a Liverpool'dan müjde!

Stuttgart'ta da az sayıda (17) maç oynamasına rağmen üstün yetenekleriyle dikkat çeken Ozan, 6 ay sonra 15 milyon Euro'ya Schalke 04'e satıldı.

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Galatasaray'a Liverpool'dan müjde!

Schalke formasıyla çıktığı 28 maçta 3 gol kaydeden 20 yaşındaki milli futbolcu, bu kez İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'dan teklif aldı.

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