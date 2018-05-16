Galatasaray'a Nagatomo müjdesi

Galatasaray'ın sol bek transferinde uzun dönem peşinden koştuğu Juventuslu sol beki Kwadwo Asamoah, Serie A ekiplerinden Inter ile anlaştı. Kamerunlu futbolcu sağlık kontrollerinden geçecek ve yeni kulübüne imzayı atacak. Inter Kulübü, sözleşmesi bu sezon sonu bittiği için Asamoah için bonservis bedeli ödemeyecek.