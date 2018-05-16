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  3. 16 Mayıs 2018 11:46

Galatasaray'a Nagatomo müjdesi

İtalyan ekibi İnter'ın Asamoah'ı transfer etmesinin ardından Galatasaray'ın Nagatomo'yu kadrosuna katma şansı yükseldi.

Galatasaray'a Nagatomo müjdesi

Galatasaray'ın Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için sevindirici bir haber geldi... (Hürriyet)

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Galatasaray'a Nagatomo müjdesi

Galatasaray'ın sol bek transferinde uzun dönem peşinden koştuğu Juventuslu sol beki Kwadwo Asamoah, Serie A ekiplerinden Inter ile anlaştı. Kamerunlu futbolcu sağlık kontrollerinden geçecek ve yeni kulübüne imzayı atacak. Inter Kulübü, sözleşmesi bu sezon sonu bittiği için Asamoah için bonservis bedeli ödemeyecek.

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Galatasaray'a Nagatomo müjdesi

İtalya'da futbol yaşamını sürdürmeye karar veren Asamoah, Milano ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu haber Galatasaray cephesinde olumlu sinyaller yarattı.

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Galatasaray'a Nagatomo müjdesi

Sarı-kırmızılılar Asamoah ile anlaşamayarak devre arasında Inter'den Yuto Nagatomo'yu kiraladı.

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