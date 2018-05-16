Galatasaray'a Nagatomo müjdesi
İtalyan ekibi İnter'ın Asamoah'ı transfer etmesinin ardından Galatasaray'ın Nagatomo'yu kadrosuna katma şansı yükseldi.
Galatasaray'ın Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için sevindirici bir haber geldi... (Hürriyet)
Galatasaray'ın sol bek transferinde uzun dönem peşinden koştuğu Juventuslu sol beki Kwadwo Asamoah, Serie A ekiplerinden Inter ile anlaştı. Kamerunlu futbolcu sağlık kontrollerinden geçecek ve yeni kulübüne imzayı atacak. Inter Kulübü, sözleşmesi bu sezon sonu bittiği için Asamoah için bonservis bedeli ödemeyecek.
İtalya'da futbol yaşamını sürdürmeye karar veren Asamoah, Milano ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu haber Galatasaray cephesinde olumlu sinyaller yarattı.