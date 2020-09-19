Galatasaray'a Okay Yokuşlu'dan kötü haber

La Liga'da sezon başında corona virüsü protokolleri nedeniyle birçok sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? - Sezon başı kampı çok zorlayıcıydı. Tüm takım arkadaşlarım çok iyi çalıştı ve La Liga'ya hazır hale geldik. Eibar deplasmanından beraberlikle döndük. Şimdi önümüzde Valencia maçı var. Kazanmak istiyoruz, hazırız. Corona virüsü nedeniyle de oldukça farklşı bir sezon başlangıcı oldu.