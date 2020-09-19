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  3. 19 Eylül 2020 13:10

Galatasaray'a Okay Yokuşlu'dan kötü haber

Oghenekaro Etebo'nun ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu için girişimlerde bulunmuştu.

Galatasaray'a Okay Yokuşlu'dan kötü haber

Oghenekaro Etebo'nun ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu için girişimlerde bulunmuştu.

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Galatasaray'a Okay Yokuşlu'dan kötü haber

Teknik direktör Fatih Terim, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada "Okay Yokuşlu'yu istedik ama maalesef kulübü vermedi. Olmadı ama istedik." açıklamasını yapmıştı.

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Galatasaray'a Okay Yokuşlu'dan kötü haber

Galatasaray, Okay Yokuşlu transferini askıya alırken, kendine yönetilen soruları yanıtlayan milli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili konuştu. İşte Okay Yokuşlu'nun açıklamaları:

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Galatasaray'a Okay Yokuşlu'dan kötü haber

La Liga'da sezon başında corona virüsü protokolleri nedeniyle birçok sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? - Sezon başı kampı çok zorlayıcıydı. Tüm takım arkadaşlarım çok iyi çalıştı ve La Liga'ya hazır hale geldik. Eibar deplasmanından beraberlikle döndük. Şimdi önümüzde Valencia maçı var. Kazanmak istiyoruz, hazırız. Corona virüsü nedeniyle de oldukça farklşı bir sezon başlangıcı oldu.

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