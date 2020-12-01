Galatasaray'a piyango
Yaz transfer döneminde taraftarın beklediği takviyeleri yapamayan Galatasaray'da yerli oyuncuların performansı yüzleri güldürdü.
Sezon başında as takımda forma giymeleri sürpriz olarak değerlendirilen Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, kendilerine gelen fırsatları çok iyi değerlendirdi.
Galatasaray'ın son haftalardaki çıkışında büyük pay sahibi olan 3 futbolcu, Fatih Terim'in de takdirini kazanırken, deneyimli teknik adam bu isimlere 11'de yer vermeye başladı.
Cimbom'un zirve yarışına ortak olmasında önemli rol oynayan Taylan, Emre ve Oğulcan'ın, takımın en kazanan isimleri arasında yer almaları ise dikkat çekti.