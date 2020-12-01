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  3. 01 Aralık 2020 13:50

Galatasaray'a piyango

Yaz transfer döneminde taraftarın beklediği takviyeleri yapamayan Galatasaray'da yerli oyuncuların performansı yüzleri güldürdü.

Galatasaray'a piyango

Sezon başında as takımda forma giymeleri sürpriz olarak değerlendirilen Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, kendilerine gelen fırsatları çok iyi değerlendirdi.

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Galatasaray'a piyango

Galatasaray'ın son haftalardaki çıkışında büyük pay sahibi olan 3 futbolcu, Fatih Terim'in de takdirini kazanırken, deneyimli teknik adam bu isimlere 11'de yer vermeye başladı.

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Galatasaray'a piyango

Cimbom'un zirve yarışına ortak olmasında önemli rol oynayan Taylan, Emre ve Oğulcan'ın, takımın en kazanan isimleri arasında yer almaları ise dikkat çekti.

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Galatasaray'a piyango

TOPLAM MALİYETLERİ 873 BİN EURO Ajansspor'un derlediği habere göre; 3 futbolcunun yıllık toplam maliyeti euro kuruna çevrildiğinde sadece 873 bin euro ediyor.

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