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  3. 13 Eylül 2020 00:51

Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz takviye

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta sahaya yeni bir takviye daha yapılıyor.

Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz takviye

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon attığı kritik gollerle dikkatleri üzerine toplayan Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar için transfer teklifinde bulundu.

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Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz takviye

Sol bek bölgesinde Saracchi'nin yedeği olarak Linnes'in düşünülmesi üzerine şans bulması zor olan Emre Taşdemir tapusuyla Kayserispor'a önerildi.

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Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz takviye

Geçen sezonu Kayserispor'da kiralık geçiren Emre'nin de gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yöneticilerin Emre'nin yanında ismi henüz netleştirilmeyen genç oyuncularından birini de kiralık olarak teklif ettiği belirtildi.

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Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz takviye

İKİ KULÜP ANLAŞMAYA YAKIN 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelmeyi çok arzuladığı ve başkan Berna Gözbaşı'dan izin istediği kaydedildi.

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