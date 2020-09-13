Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz takviye
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta sahaya yeni bir takviye daha yapılıyor.
Sarı-kırmızılılar, geçen sezon attığı kritik gollerle dikkatleri üzerine toplayan Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar için transfer teklifinde bulundu.
Sol bek bölgesinde Saracchi'nin yedeği olarak Linnes'in düşünülmesi üzerine şans bulması zor olan Emre Taşdemir tapusuyla Kayserispor'a önerildi.
Geçen sezonu Kayserispor'da kiralık geçiren Emre'nin de gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yöneticilerin Emre'nin yanında ismi henüz netleştirilmeyen genç oyuncularından birini de kiralık olarak teklif ettiği belirtildi.