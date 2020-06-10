Galatasaray'a transferde kötü haber!
Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'de müsabakalar yaklaşık 3 aydır oynanmıyor.
Hal böyle olunca gerek bu sezon gerekse gelecek sezon için kadro yapılanmasına ağırlık veren kulüpler transferde birçok isimle temas kurdu.
12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek Süper Lig'de ilk 26 haftada topladığı 50 puanla zirveyi 3 puan geriden takip eden Galatasaray, gelecek sezon için kolları sıvamış durumda.
Bu sezon kupanın sahibi olmak için kalan 8 haftayı minimum puan kaybı ile tamamlamak isteyen Aslan'ın gündemi son günlerde bir hayli yoğun.