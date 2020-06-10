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  3. 10 Haziran 2020 14:36

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'de müsabakalar yaklaşık 3 aydır oynanmıyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Hal böyle olunca gerek bu sezon gerekse gelecek sezon için kadro yapılanmasına ağırlık veren kulüpler transferde birçok isimle temas kurdu.

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Galatasaray'a transferde kötü haber!

12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek Süper Lig'de ilk 26 haftada topladığı 50 puanla zirveyi 3 puan geriden takip eden Galatasaray, gelecek sezon için kolları sıvamış durumda.

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Galatasaray'a transferde kötü haber!

Bu sezon kupanın sahibi olmak için kalan 8 haftayı minimum puan kaybı ile tamamlamak isteyen Aslan'ın gündemi son günlerde bir hayli yoğun.

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Galatasaray'a transferde kötü haber!

Birçok oyuncunun ismi Galatasaray ile anılmaya devam ederken, sarı-kırmızılıların radarında olduğu öne sürülen bir isimden kötü haber geldi.

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