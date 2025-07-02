Galatasaray'a veda eden Kerem Demirbay yeni takımına imzayı attı!

KEREM DEMİRBAY: BURADA OLMAK BENİM İÇİN YENİ BİR HEYECAN VE MOTİVASYON KAYNAĞI

İmza töreninde konuşan 31 yaşındaki orta saha futbolcusu Kerem Demirbay: "Eyüpspor'a geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Burada olmak benim için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada en iyi performansımı göstermek, kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olmak için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.