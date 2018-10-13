Arnor Ingvi Traustason Galatasaray'a doğru !
Cimbom, Malmö'de forma giyen İzlandalı orta saha+kanat oyuncusunu takibe aldı.
Ara transfer için araştırmalar sürüyor. Galatasaray'ın radarına giren son isim Arnor Ingvi Traustason oldu.
Önceki akşam oynanan ve 2-2 biten Fransa-İzlanda maçında forma giyen 25 yaşındaki Traustason'un ortaya koyduğu futbolla karşılaşmayı takip eden sarı-kırmızılı gözlemcileri etkilediği iddia edildi.
Malmö'de oynayan İzlandalı futbolcunun esas mevkisi orta sahanın solu. Kanatlarda ve forvette de forma giyebiliyor.