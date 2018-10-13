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  3. 13 Ekim 2018 17:34

Arnor Ingvi Traustason Galatasaray'a doğru !

Cimbom, Malmö'de forma giyen İzlandalı orta saha+kanat oyuncusunu takibe aldı.

Arnor Ingvi Traustason Galatasaray'a doğru !

Ara transfer için araştırmalar sürüyor. Galatasaray'ın radarına giren son isim Arnor Ingvi Traustason oldu.

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Arnor Ingvi Traustason Galatasaray'a doğru !

Önceki akşam oynanan ve 2-2 biten Fransa-İzlanda maçında forma giyen 25 yaşındaki Traustason'un ortaya koyduğu futbolla karşılaşmayı takip eden sarı-kırmızılı gözlemcileri etkilediği iddia edildi.

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Arnor Ingvi Traustason Galatasaray'a doğru !

Malmö'de oynayan İzlandalı futbolcunun esas mevkisi orta sahanın solu. Kanatlarda ve forvette de forma giyebiliyor.

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Arnor Ingvi Traustason Galatasaray'a doğru !

Fransa karşısında sol açıkta görev yapan oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı 2-0 yendikleri karşılaşmada ise forvette yer almıştı.

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