Galatasaray'da 2 ayrılık birden
İyi bir sezon başlangıcına imza atarak taraftarlarını sevindiren Galatasaray'da, transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda takıma katılacaklar kadar gidecek isimler de merak ediliyor. Galatasaray'ın genç futbolcusuna Süper Lig'den talip çıktı. İşte detaylar...
Süper Lig'de oynadığı ilk iki maçta Göztepe'ye deplasmanda 5-1 yenilen evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Denizlispor'da yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre yeşil-siyahlılar, Galatasaray'da oynayan Jesse Sekidika'yı almak için harekete geçti.