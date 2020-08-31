Galatasaray'da 2 flaş ayrılık!
Geçtiğimiz sezon özellikle pandemi nedeniyle verilen ara sonrası yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu kaybeden Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
Şu ana kadar, kadrosuna 5 yeni ismi katan sarı-kırmızılılar, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui transferlerini resmen açıklamıştı.
Yeni sezonda şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen Aslan, listesinde bulunan birçok isimle temaslarını sürdürürken, hali hazırda kadroda bulunan bazı isimlere de veda etmeye hazırlanıyor.
Pandemi nedeniyle yaşanan mali problemler sonrası yeni transferler için bazı isimlere veda etmek zorunda olan Galatasaray'da 2 ayrılık gündemde...