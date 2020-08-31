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  3. 31 Ağustos 2020 00:15

Galatasaray'da 2 flaş ayrılık!

Geçtiğimiz sezon özellikle pandemi nedeniyle verilen ara sonrası yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu kaybeden Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'da 2 flaş ayrılık!

Şu ana kadar, kadrosuna 5 yeni ismi katan sarı-kırmızılılar, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui transferlerini resmen açıklamıştı.

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Galatasaray'da 2 flaş ayrılık!

Yeni sezonda şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen Aslan, listesinde bulunan birçok isimle temaslarını sürdürürken, hali hazırda kadroda bulunan bazı isimlere de veda etmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray'da 2 flaş ayrılık!

Pandemi nedeniyle yaşanan mali problemler sonrası yeni transferler için bazı isimlere veda etmek zorunda olan Galatasaray'da 2 ayrılık gündemde...

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Galatasaray'da 2 flaş ayrılık!

Bu isimlerden ilki Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao...

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