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  3. 24 Temmuz 2020 09:05

Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor...

Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Önceki gün Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelen Fatih Terim'in transferde izlenecek yol haritasını belirlediği öğrenildi.

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Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Tecrübeli teknik adamın yönetimden, Seri'nin mutlaka takımda kalmasını talep ettiği Lemina'nın da gidebileceği yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı.

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Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Takvim'de yer alan habere göre Terim'in takımda yeterince fayda sağlayamadığını düşündüğü 5 isimle de yolları ayrılmasını istediği belirtildi. İşte o isimler...

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Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Falcao

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