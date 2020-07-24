Galatasaray'da 5 ayrılık birden
Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor...
Önceki gün Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelen Fatih Terim'in transferde izlenecek yol haritasını belirlediği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın yönetimden, Seri'nin mutlaka takımda kalmasını talep ettiği Lemina'nın da gidebileceği yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre Terim'in takımda yeterince fayda sağlayamadığını düşündüğü 5 isimle de yolları ayrılmasını istediği belirtildi. İşte o isimler...